Украинцы в октябре купили почти на 50% больше валюты, чем в сентябре

Население Украины в октябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 322,6 миллиона долларов (в эквиваленте) и купило на 1 571,9 миллионов долларов. Чистая покупка валюты составила 249,4 миллионов долларов.

Об этом сообщают на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты почти на 50% по сравнению с сентябрем, когда они купили 169,6 миллионов долларов.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 11 700,8 миллионов долларов и купило на 11 569,5 миллионов долларов. Чистая продажа составила 131,3 миллиона долларов.

Напомним, Кабинет Министров Украины пересмотрел прогноз курса гривны к доллару в 2023 году и ожидает, что национальная валюта подешевеет в конце следующего года до 45,8 гривен за доллар.