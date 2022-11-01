Притула объявил новый большой сбор – нужно ₴200 миллионов на 50 бронетранспортеров Spartan

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02.11.2022 11:06

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Об этом Притула сообщил в Facebook.

– Вы хотели большой сбор? Мегазбор? А давайте для нашей родной армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали! – сказал шоумен и волонтер.

Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 миллионов гривен. Сбор продлится со 2 по 8 ноября.

По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.

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