Притула объявил новый большой сбор – нужно ₴200 миллионов на 50 бронетранспортеров Spartan

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.
Об этом Притула сообщил в Facebook.
– Вы хотели большой сбор? Мегазбор? А давайте для нашей родной армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали! – сказал шоумен и волонтер.
Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 миллионов гривен. Сбор продлится со 2 по 8 ноября.
По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.
Реквізити
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Перекази по Україні
БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: «Безповоротня благодійна допомога»
UA123052990000026004046716119
SWIFT перекази з-за кордону
SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA903052990000026001026709343
SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA873052990000026009016707067
Криптовалюта
Bitcoin гаманець
bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
ETH
0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386
USDT (TRC20)
TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa