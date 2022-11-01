Украина получит от США $47,6 миллионов на обучение саперов и разминирование территорий

США выделили 47,6 миллионов долларов для оказания помощи Украине в разминировании территорий.

Об этом спикер Государственного департамента Нед Прайс сообщил на брифинге, текст и видеозапись которого опубликованы на сайте ведомства.

По его словам, этот транш – часть общей суммы помощи на разминирование в 91,5 миллиона долларов, объявленной Госдепом в августе.

«Государственный департамент выделил компании Tetra Tech, Incorporated из Пасадены, штат Калифорния, $47,6 миллиона на предоставление Украине срочной гуманитарной помощи в разминировании», – сказал он.

Согласно условиям проекта, Tetra Tech должна способствовать расширению возможностей украинских специалистов по обнаружению и удалению неразорванных наземных мин, оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из жилых районов.

«Компания проведет обучение украинских специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения их работы. Проект также поддерживает развертывание дополнительных групп по обезвреживанию и групп по обучению работе по взрывоопасным предметам через местную неправительственную организацию «Украинская ассоциация саперов», – отметил Прайс.



Напомним, Байден подписал указ о новом пакете помощи для Украины на $725 миллионов.