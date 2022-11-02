В «Дії» можно купить новую военную облигацию «Бердянск»

С сегодняшнего дня, 2 ноября, в «Дії» можно купить еще одну военную облигацию - Бердянск.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Дія» в Telegram.

«С сегодняшнего дня в «Дії» можно купить еще одну военную облигацию - Бердянск. Каждая купленная облигация приближает оккупированные территории к освобождению и поддерживает нашу экономику», - говорится в сообщении.

Отмечается, что облигация имеет процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года.

«За покупку вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Кроме Бердянска, в «Дії» также доступны Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон и Мелитополь», - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, с 24 февраля бюджет Украины пополняется благодаря продаже военных облигаций, кредитов и финпомощи от других стран.