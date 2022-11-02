россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В октябре россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя традиционно доминирующих поставщиков - Саудовскую Аравию и Ирак.

Об этом пишет Economic Times со ссылкой на данные трекера энергетических грузов Vortexa.

Так, в октябре рф поставляла в Индию 946 тысяч баррелей нефти в сутки - это составляло 22% от общего импорта нефти в Индию.

Далее следуют Ирак (20,5%) и Саудовская Аравия (16%).

По сравнению с сентябрем, общий импорт сырой нефти в октябре вырос на 5%, а из россии - на 8%, согласно данным Vortexa.

При этом, Индия впервые импортировала больше нефти из россии морем, чем ЕС: объем поставок в Индию был на 34% больше, чем в ЕС.

Индия также импортировала из россии около 106 тыс баррелей мазута в день, что является новым максимумом. Крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем, остался Китай, который в октябре ввозил 1 млн баррелей нефти в день.

В Vortexa подчеркивают, что на поставки нефти могут повлиять европейские санкции, которые вступят в силу в начале декабря.

«Остается большая неопределенность относительно того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после эмбарго ЕС с 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из крупнейших ограничений», - заявила аналитик Серена Хуанг.

Напомним, в Белом доме считают, что у путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена.