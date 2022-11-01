Британия ввела санкции против четырех российских олигархов

Санкции ввели против партнеров Романа Абрамовича – Александра Абрамова и Александра Фролова.

«Олигархи известны тем, что владеют основными пакетами акций российского производителя стали Evraz, попали под санкции за их участие в секторах, имеющих большое значение для военной машины путина», - подчеркнули в правительстве.

Их капиталы в Британии оцениваются в 4,1 млрд фунтов стерлингов и 1,7 млрд фунтов стерлингов соответственно. Также у пара есть инвестиции в недвижимость Великобритании стоимостью примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Также под санкции попали Айрат Шаймиев, общий капитал которого составляет 902 миллиона фунтов стерлингов и Альберт Шигабутдинов, общий капитал которого составляет 977 миллионов фунтов стерлингов. Как Абрамов и Фролов, они оба подпадают под запрет на въезд, замораживание активов и транспортные санкции.

Группа АО «ТАИФ», генеральным директором которой Шигабутдинов, контролирует около 96% химической и нефтехимической переработки в Татарстане, включая производство сырой нефти. Группа также известна как один из крупнейших в мире производителей синтетического каучука и ведущий производитель пластмасс.

Шаймиев - генеральный директор государственной транспортно-строительной компании ОАО «Татавтодор».

«путин продолжает полагаться на свою кабалу избранной элиты, чтобы сохранить контроль над своим промышленным комплексом и способствовать незаконному вторжению в Украину. Сегодня мы налагаем санкции еще на четырех олигархов, которые возлагаются на путина на своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Нацеливаясь на этих лиц, мы усиливаем экономическое давление на путина и будем это делать, пока Украина не победит», - заявил Министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В общей сложности Великобритания уже наложила санкции на более 120 олигархов с мировым капиталом более 140 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, Канада опять расширила санкции против россии – в список шесть предприятий, а также руководители правительства и «Газпрома».