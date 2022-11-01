Богатые россияне выводят деньги заграницу, банки столкнулись с сильным оттоком премиальных клиентов

Российские банки столкнулись с сильным оттоком премиальных клиентов, что привело к значительному падению капитала в соответствующих сегментах банковского бизнеса.

Об этом сообщает издание Frank RG, которое провело масштабное исследование «Premiun banking в России 2022», передает The Insider.

С начала 2022 года «премиальный капитал» российских банков обвалился на 14% и к осени составил 7,53 трлн рублей. На начало 2022 года он насчитывал 8,78 трлн рублей — таким образом, падение за неполный год составило 1,25 трлн рублей. Аналитики издания отмечают, что богатые клиенты российских клиентов пожелали вывести деньги со счетов. Часть из них забрала наличность, часть переложила деньги в недвижимость или иные активы за пределами России.

Отток средств клиентов негативно сказался на всем банковском сегменте — средний объем средств премиальных банков значительно упал. Начало тренда фиксировалось и в 2021 году — правда, тогда аналитики связывали это с приходом большего числа менее состоятельных клиентов, которые размывали долю сверхбогатых. 2022 год кардинально изменил динамику: теперь отток состоятельных клиентов вырос почти в 10 раз.

Если в 2021 году средний размер капитала в банке у премиального клиента был в размере 2,28 млн рублей, то в 2022-м он рухнул на 20,6% — до 1,81 млн. Общее число клиентов с капиталом свыше 4 млн рублей только за первое полугодие 2022 году упало на 9%. Сокращение числа премиальных клиентов обострило конкуренцию среди банков, отмечает издание, теперь они расширяют свои программы, увеличивают льготы и расширяют функционал программ. Общее число программ также в среднем возросло — с 1,56 до 1,61, сами же клиенты стали более избирательными.

- Следующий год ожидается сложным с точки зрения доходности бизнеса, поэтому банкам не удастся предоставлять ценность премиального сервиса за счет повышения выгодности продукта. Основной фокус в 2023 году должен сместиться с продукта на сервис, — говорит проектный лидер Frank RG Любовь Прокопова.

Сменился и взгляд на «премиальность»: теперь это вполне конкретный список выгод, а не какое-то комплексное предложение. Клиенты ждут от банков готовности консультировать их по небанковским вопросам, а также предоставлять льготные условия кредитования, включая обслуживание кредитных карт; дополнительное условие — готовность работать с валютой, что в условиях санкций для многих банков стало затруднительно.

Отдельный тренд — падение интереса клиентов к инвестициям и фондовому рынку, что ранее входило в пакеты многих премиальных пакетов. Аналитики отмечают, что интерес значительно упал после заморозки активов российских инвесторов, в результате чего доля клиентов с биржевыми активами среди премиальных клиентов снизилась на 1,7 пп., а доля капитала в инвестициях премиальных клиентов упала на 7,2 пп. В 2021 году акции и другие активы в своих портфелях составляли около 34% капитала премиальных клиентов, в 2022 году эта доля упала до 26,8%.

На фоне войны с Украиной россияне, которые обладают значительными средствами, стараются диверсифицировать свои активы и вывести хотя бы часть средств в зарубежные юрисдикции. Отток капитала из страны на фоне войны достигает рекордных значений и продолжает расти.