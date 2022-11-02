Министерство аграрной политики договорилось с производителями о снижении цен на куриные яйца

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило меморандум с Ассоциацией «Союз птицеводов Украины», чтобы стабилизировать цены на куриные яйца.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Производители обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц.

“Минагрополитики со своей стороны будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности. Кроме того, министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки”, - говорится в сообщении.

Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года и может быть продлен по необходимости.