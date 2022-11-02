Компания близкой подруги главы Днепропетровской ОВА получила подряд на ₴1,5 миллиарда – САП начала расследование

Частная фирма «Будинвест Инжиниринг» освоила уже 1,5 миллиарда гривен на ремонте дорог в Днепропетровской области и напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, от которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода) и Украинская правда.

Половина компании записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Как выяснили «Схемы», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании через приближенного человека связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

После публикации журналистских расследований Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам проработки информации, обнародованной в журналистском расследовании «Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны» и «Большое восстановление. Руководитель Днепропетровщины платит бюджетные миллиарды своей спутнице», в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 УК Украины», – сообщили в пресс-службе САП.

Ведение досудебного расследования САП поручила детективам НАБУ. Руководитель Днепропетровской ОВА по состоянию на сегодняшний день не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах.