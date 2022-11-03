Украина получит $100 миллионов от Microsoft – госучреждения до конца 2023 года смогут бесплатно пользоваться сервисами компании

Компания Microsoft выделила Украине 100 миллионов долларов помощи.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров.

«Новая победа технологического фронта – $100 млн от Microsoft в помощь Украине. Государственные структуры и объекты критической инфраструктуры смогут бесплатно использовать облака Microsoft еще до конца 2023 года. Также это поддержка цифровой реформы Государственной службы статистики», – сообщил он.

Он заявил, что Microsoft – большой друг Украины, ведь именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите нашей цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев. Это неоценимая поддержка на технологическом фронте.

К тому же компания стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в россии. За это время Украина получила более 400 миллионов долларов поддержки. Кроме безвозмездных сервисов Microsoft поддерживает Украину в сфере кибера, донатит на гуманитарную помощь, сотрудничает с украинским правительством по документированию военных преступлений российских захватчиков.

«Благодарю команду Microsoft и лично вице-президента Брэда Смита за сотрудничество! Вы уже стали частью масштабных изменений в Украине», – резюмировал Федоров.

Напомним, Microsoft прекратила свою деятельность в россии из-за российского вторжения в Украину, а также запретила россиянам загружать Windows 10 и 11 .