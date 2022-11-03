С начала года «Николаевводоканал» потратил более ₴10 миллионов на новые трубы и материалы

В текущем году ГКП «Николаевводоканал» потратило 10,6 миллиона гривен на закупку новых труб и материалов.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

На «Николаевводоканале» напомнили, что около полугода николаевцы централизованно получают непригодную для употребления воду.

«Эта жидкость доставляет много хлопот как горожанам, так и поставщику. Соленая и жесткая она быстро разрушает все сети. Однако, к сожалению, пока лучшего варианта нет. Поэтому приходится снабжать город водой из Бугского лимана. В текущем году бригады установили новые трубы на общую сумму в 1 миллион 600 тысяч гривен. Сумма небольшая, но гораздо больше стоят дополнительные материалы, крайне важные в работе. Это так называемые муфты, задвижки, пожарные гидранты, углы, краны и т.д. В общей сложности потрачено более 9 миллионов гривен на новые материалы, которые уже пролегают под землей», - говорится в сообщении.

Чтобы подать в дома даже такую воду, работники «Николаевводоканал» тратят еще больше на ее очистку и обеззараживание, а затем на ликвидацию последствий. По словам генерального директора городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, коммунальщики заранее знали, что будет такой вызов. Количество аварий увеличилось в пять раз, что требует еще больше ресурсов как физических, так и финансовых.