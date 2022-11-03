В Украине пункты обмена валют обязали платить авансовые налоговые взносы

Верховная Рада приняла закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль для пунктов обмена валют.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ в общей сложности поддержали 249 народных депутатов. Законопроект №7655 предусматривает, что каждый небанковский обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
- три минимальные зарплаты (21,1 тысяча гривен) за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность населения которого превышает 50 тысяч жителей;
- одна минимальная зарплата (6700 гривен) в населенном пункте, численность населения которого меньше 50 тысяч жителей.
Сумма авансовых взносов будет отнесена к уплаченным налогам в отчетном году. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.