Экс-министра Чернышова назначили главой «Нафтогаза Украины», - СМИ

Правительство 3 ноября назначило экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышова председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В этот же день Верховная Рада поддержала отставку Чернышова. Экс-министр написал в Facebook пост о благодарности "всем, с кем два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем, с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно".

Ранее Нацагентство по предотвращению коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.