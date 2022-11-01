НАБУ проверит николаевскую нардепку Аллахвердиеву на незаконное обогащение – она получила подарков на ₴20 миллионов

Высший антикоррупционный суд признал незаконным отказ руководителя Офиса Генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения николаевской нардепки от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Суд обязал Костина зарегистрировать производство и это определение обжалованию не подлежит. После открытия уголовного производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов.