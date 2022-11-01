G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть

G7 и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении граничной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.

Об этом Reuters стало известно из собственных источников, сообщает «Европейская правда».

Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из россии. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности москвы финансировать свое вторжение в Украину, не перекроют мировой нефтяной рынок.

«Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой по отношению к индексированной цене ( цены, привязанной к определенному индексу нефти ). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка», – цитирует Reuters источник.

Начальная предельная цена на нефть из россии пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок в случае необходимости и не позволит россии манипулировать ценами.

Напомним, в Белом доме считают, что у путина осталась только нефть, а остальная экономика уничтожена .