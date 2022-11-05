Украина рассчитывает покрыть дефицит бюджета с помощью западных партнеров – нужно $38 миллиардов

Государственный бюджет Украины в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов, с остальным финансированием помогут международные партнеры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает "Укринформ".

- Государственный бюджет в следующем году будет наполовину финансироваться из собственных ресурсов. В первую очередь за счет налогов и пошлин. Дефицит в 38 млрд долларов покроем с помощью наших партнеров. В частности, США, Евросоюза и МВФ, - сказал Шмигаль.

Он отметил, что во время недавних встреч в Берлине правительство получило заверения от президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в том, что ЕС выделит Украине 18 млрд евро в следующем году в виде макрофинансовой помощи.