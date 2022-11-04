СБУ арестовала все имущество президента «Мотор Сич» Богуслаева на сумму 1 миллиард гривен

На все имущество президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который ранее был задержан за поставки рф двигателей для вертолетов, а также начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия наложен арест.

Об этом сообщает СБУ.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиард гривен. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что управляющий «Мотор Сич» является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО «Мотор Банк».

Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

«В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент «Мотор Сич» в начале вторжения рф приказал разобрать вертолеты, которые просили ВСУ.