Япония обеспокоена из-за налоговых кредитов на электромобили в США

Новые налоговые льготы на электромобили в США могут сдержать дальнейшие инвестиции японцев и ударить по занятости в крупнейшей экономике мира.

Об этом со ссылкой на заявление Правительства Японии сообщает Reuters.

В комментарии, поданном в Министерство финансов США, правительство Японии выразило ряд опасений относительно налоговых кредитов в Законе о снижении инфляции (IRA), который разработан для создания более устойчивых цепочек поставок.

Заявление правительства разделяют и автомобильная лоббистская группа страны относительно того, что IRA ставит японских автопроизводителей в невыгодное положение на их важном североамериканском рынке.

По словам японского правительства, требования для получения налогового кредита «не соответствуют» совместной политике между правительствами Японии и США по построению устойчивых цепочек поставок путем сотрудничества с союзниками и партнерами.

Согласно закону, правила, регулирующие текущую налоговую льготу в размере 7500 долларов на электромобили, направленную на убеждение потребителей покупать транспортные средства, будут заменены стимулами, направленными на увеличение производства аккумуляторов и электромобилей в Соединенных Штатах.

Предполагается, что требования к внутреннему содержанию резко возрастут в течение следующих шести лет. Свое беспокойство также выразили правительства Южной Кореи и европейских стран.