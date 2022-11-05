Нацбанк Украины снял некоторые ограничения для волонтеров и благотворительных фондов

Национальный банк Украины упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов и расширил перечень товаров оборонного назначения для их приобретения за границу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечают, что с 5 ноября внесены изменения относительно приобретения товаров за рубежом оборонного назначения:

- волонтеры – физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений; - физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).

Также в финучреждении сообщили, что в соответствующий перечень также входят:

- рации, - бронежилеты, - каски, шлемы, - военная и тактическая форма - военная и тактическая обувь, защитная одежда, - оптические приборы, - беспилотные летательные аппараты - спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Кроме того, банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов.

А также не потребуют их продажи или использования.

Напомним, что Национальный банк внес изменения в положение об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, дополнив перечень приемлемого обеспечения объектами незавершенного строительства и будущими объектами недвижимости.