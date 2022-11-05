Нацбанк Украины снял некоторые ограничения для волонтеров и благотворительных фондов

Национальный банк Украины упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов и расширил перечень товаров оборонного назначения для их приобретения за границу.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечают, что с 5 ноября внесены изменения относительно приобретения товаров за рубежом оборонного назначения:
- волонтеры – физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений;
- физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).
Также в финучреждении сообщили, что в соответствующий перечень также входят:
- рации,
- бронежилеты,
- каски, шлемы,
- военная и тактическая форма
- военная и тактическая обувь, защитная одежда,
- оптические приборы,
- беспилотные летательные аппараты
- спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.
Кроме того, банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов.
А также не потребуют их продажи или использования.
Напомним, что Национальный банк внес изменения в положение об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, дополнив перечень приемлемого обеспечения объектами незавершенного строительства и будущими объектами недвижимости.