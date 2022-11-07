В Китае построили крупнейшую в мире свиноферму высотой в 26 этажей

В китайском городе Эчжоу в провинции Хубэй компания Zhong Xin Kai Wei Modern Breeding Company приняла первые 3700 племенных свиней в своей 26-этажной бетонной башне.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Le Monde.

- Это самая высокая и самая большая свиноферма в мире, где летом дует прохладный ветерок, а зимой теплый воздух, - сказал вице-президент компании Линь Цзинь.

Эти небоскребы для свиней постоянно вентилируются, имеют около 30 тысяч точек кормления и шесть огромных лифтов, способных перевозить 240 свиней одновременно. Всем руководят дистанционно из комнаты управления.

Компания также пытается создать модель циклического производства, включающую высокотемпературную (независимую от кислорода) установку анаэробного брожения, которая могла бы производить до 120 тысяч кубометров биогаза в день из навоза. После очистки от серы этот биогаз можно использовать для производства электроэнергии. Эта местная энергия поможет “сохранять свиней в тепле, обеспечивать горячей водой для мытья животных, чтобы обеспечить их здоровье и одновременно сократить вредные выбросы”.

Сооружение таких небоскребов для свиней имеет две причины. Во-первых, власти Китая стремятся сократить использование земли для сельского хозяйства. Другой причиной является стремительный рост спроса на свинину по всему миру.