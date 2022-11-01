«Укрнафта», «Мотор Сич» и предприятия Коломойского переходят в собственность государства, - СМИ

Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на личные источники.

Собеседники журналистов в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарные акционеры «Укрнафты» рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК «Нефтегаз» к этому принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.

В «Укртатнафте» днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Другие – в НАК «Нафтогаз». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

Напомним, что экс-руководство «Укрнафты», связанной с Коломойским, подозревают в хищении ₴13,3 миллиарда, а президента «Мотор Сич» Богуслаева подозревают в госизмене за поставки россии украинских авиадвигателей и ремонте российских вертолетов.