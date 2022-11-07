Энергоатом на 50% повысит должностные оклады атомщикам ЗАЭС

НАЭК «Энергоатом» заявила, что на 50% повысит должностные оклады всем атомщикам Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении украинской госкомпании.

«Украинские атомщики продолжают мужественно работать в условиях оккупации врагом крупнейшей в Европе – Запорожской АЭС. Несмотря на пытки и шантаж, к которым прибегают рашисты, персонал станции остается верным Украине и даже в самых сложных ситуациях на своем, энергетическом, фронте защищает украинскую ЗАЭС, которая и дальше будет работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме. Энергоатом высоко ценит все усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков, и поддерживает каждого из них в это сверхсложное время!», - отметили в «Энергоатоме».

В компании добавляют, что всем охраняющим верность стране работникам ОП ЗАЭС 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% от должностных окладов. Сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 миллионов гривен и хранится на специальном счете.

«Выплата полных начисленных сумм будет произведена действующему персоналу ОП ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов», - добавили в компании.

С 1 января 2023 года работникам временно оккупированной ЗАЭС, отказавшимся подписывать контракты с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» под управлением Росата, размер этой надбавки увеличат до 50%.

Совместное решение об этом 7 ноября подписали президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и глава первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч.

Ранее сообщалось, что о купанты усиливают давление на персонал ЗАЭС и агитируют к сотрудничеству с Росатомом.