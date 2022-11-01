В правительстве разъяснили судьбу «Укрнафты», «Укртатнафты», КрАЗа, ЗТР и «Мотор Січі»

Ставка Верховного главнокомандующего 5 ноября, руководствуясь соответствующими законами, приняла решение об отчуждении в собственность государства пяти стратегически важных предприятий. «Укрнефть», «Укртатнефть», «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич» и «Запорожтрансформатор» будут работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«6 ноября произошло отчуждение активов… среди которых: «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнефть», «Укртатнефть», – сказал на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны. После завершения военного положения согласно нормам законов эти активы могут вернуть собственникам или (состоится) соответствующее возмещение их стоимости», - добавил Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что процедура проведена исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства.

По словам Шмыгаля, «эти пять предприятий должны обеспечивать в полной мере оборонные потребности нашего государства в военное время. Предприятия стратегически важны, снабжают продукцию, которая критически необходима для нужд нашей армии».

«Они должны работать 24/7 для нужд нашего государства», - подчеркнул он.

«Те, кто работает, продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства, те, которые не работали на сегодняшний день, их работа будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе. Потенциал будет использоваться полностью», - заявил премьер.

Минобороны сформировало новые наблюдательные советы отчужденных на время военного положения в собственность государства АО, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Общее собрание (акционеров) состоялось. Утверждены наблюдательные советы, и уже согласно законам, стандартам корпоративного управления эти наблюдательные советы будут назначать текущий менеджмент, то есть исполнительных руководителей и тому подобное, чтобы работа предприятий не прекратилась», – сказал он на брифинге.

Резников добавил, что также определяется задача возобновить работу этих пяти предприятий, деятельность которых приостановлена.

Как сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решением от 6 ноября урегулировала вопросы депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций, эмитентами которых являются ПАО «Укрнефть», ПАО «Укртатнефть», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

НКЦБФР также в этот же день разрешила оперативное проведение собрания акционерных обществ в период военного положения, в то время как до последнего времени она допускала только проведение дистанционного собрания.

В «Укрнафте» контрольный пакет акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», в то время как миноритарный около 42% – так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в то время как в «Укртатнефти» (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.