Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция начала платить за часть российского газа в рублях, а в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.
Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.
россия, которая пострадала от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах или евро.
Издание отмечает, что Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от неортодоксальной денежно-кредитной политики.
В сентябре Анкара и Москва договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа.
Отвечая на вопрос о предложении президента рф владимира путина о создании газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.
«Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и стран-импортеров, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим», - сказал Донмез.