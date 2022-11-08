Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция начала платить за часть российского газа в рублях, а в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.

россия, которая пострадала от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах или евро.

Издание отмечает, что Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от неортодоксальной денежно-кредитной политики.

В сентябре Анкара и Москва договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа.

Отвечая на вопрос о предложении президента рф владимира путина о создании газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.