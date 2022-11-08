В МИД рф заявили что хотят, чтобы Украина проявила «добрую волю» и пошла на переговоры

Заместитель главы МИД россии Андрей Руденко заявил, что у россии нет никаких требований для начала переговоров с Украиной.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю», - сказал он.

Ранее Зеленский напомнил условия для переговоров с страной-агрессоом.

«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее аналитики института изучения войны заявили, что ядерные угрозы Кремля не помогут надавить на Украину и приблизить переговоры.