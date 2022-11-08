Кабмин отменил налоги на импорт генераторов, обогревателей и аккумуляторов

Кабинет министров утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены генераторы и аккумуляторы, которые в этом году будут важны для отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время речи на заседании правительства.

По его словам, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.

- Это важно, чтобы сейчас ускорить ремонты, улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также снизить цены на соответствующую продукцию, - уточнил Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Напомним, что ранее Шмыгаль заявил, что почти 90% налогов в следующем году направят на финансирование Сил обороны.