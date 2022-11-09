За год товары из аптечной корзины подорожали в среднем на 42,5%

Среднее удорожание аптечных препаратов в сентябре составило 42,5% по сравнению с сентябрем 2021 года. Лекарственные средства при этом выросли в цене на 30,1%.

Об этом сообщает аналитическое издание Аптека.ua .

Согласно обнародованным данным исследования фармацевтического рынка, средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства в сентябре 2022 года стоила на 30,1% дороже, чем в сентябре 2021 года. Диетические добавки за год подорожали на 43,7%; косметические средства, продаваемые в аптечных заведениях – на 38,0%. Больше всего выросли в цене против сентября прошлого года медицинские изделия – на 64,0%.

В среднем по рынку аптечные препараты в сентябре 2022 г. выросли в цене на 42,5% против сентября прошлого года.

При этом фармрынок Украины и в натуральном и денежном измерении продолжает демонстрировать уменьшение объемов продаж.

В частности, в сентябре этого года было продано 97,2 млн. упаковок лекарственных средств, что на 36,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В денежном измерении объемы продаж сократились 9% - с 11,9 млрд грн до 10,9 млрд грн.

Как отметили аналитики, товары украинского происхождения составляют подавляющее большинство в структуре продаж в натуральном измерении, а в денежном - две трети объемов продаж приходится на продукцию зарубежных производителей.