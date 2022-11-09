В Украине увеличили штрафы водителям за непрохождение технического контроля автомобилей

В Украине увеличат штрафы за некоторые административные правонарушения. В частности, увеличен штраф за повторное управление транспортным средством, подлежащий обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошедший.

Об этом пишет издание "Твоя машина".

Соответствующие изменения предусмотрены Законом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека, который 3 ноября подписал Президент Владимир Зеленский. Это законопроект 4049 авторства Минюста.

В частности, этим законом парламент ужесточил санкцию статьи за повторное в течение года совершение нарушения водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (статья 121 Кодекса об админправонарушениях).

А именно речь идет о:

1) повторное управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованный с нарушением правил, норм и стандартов

А также о:

2) повторное управление водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющих неисправности, предусмотренные выше, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации

3) повторное управление водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел.

К изменениям было предусмотрено, что такое нарушение влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Теперь к санкции в виде лишения прав прилагается штраф от 850 до 1700 грн. При этом водителям будет угрожать лишение прав или админарест.

Как отмечается в новом законе, соответствующие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

«Интересно, идея Минюста при представлении этого проекта заключалась в отмене административного ареста в качестве санкций, но, очевидно, законодатели решили ее изменить», - пишет издание.

Напомним, что с 29 октября в Украине были введены новые штрафы для водителей транспортных средств.