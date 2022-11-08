Meta дает грант в $1,5 миллиона украинским бизнесменам на рекламу в Facebook или Instagram

Американская корпорация Meta выделила грант в $1,5 млн украинским бизнесменам на рекламную кампанию бизнеса в Facebook или Instagram.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Команда Минцифры и Действие. Бизнес активно работал с Meta над запуском этой программы. Ведь понимаем, как важно поддержать малый и средний бизнес», – сказал Федоров.

Чтобы принять участие, нужно иметь зарегистрированное в Украине предприятие, управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и активную рекламную учетную запись. Дополнительные сведения о программе и процессе подачи заявки можно узнать по ссылке