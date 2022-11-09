В Минагрополитики подсчитали, что Украина из-за войны не смогла экспортировать около 15 миллионов тонн агропродукции

Украина с начала полномасштабного вторжения россии экспортировала около 26 миллионов тонн агропродукции. В нормальных условиях потенциал составлял 40 миллионов тонн.

По его словам, Украина экспортировала зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы – более 5,5 миллиона тонн, кукурузы – более 10 миллионов тонн, рапса – 2,4 миллиона тонн, по 2 миллиона тонн – масла и семян подсолнечника.

«Меньше всего экспорта произошло в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был утрачен потенциал примерно в 15 миллионов тонн. То есть, за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 миллионов тонн в целом», - сказал Высоцкий.

Проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от ФАО и других международных партнеров. Благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 миллионов тонн.

«Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается», - сообщил Высоцкий.

Напомним, министерство аграрной политики договорилось с производителями о снижении цен на куриные яйца.