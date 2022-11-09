В Николаеве не будут отапливать только разрушенные дома, - вице-мэр

На исполкоме Николаевского городского совета 9 ноября было принято решение о начале отопительного сезона 2022-2023. С 10 ноября тепло начнет поступать в дома горожан.

Об этом рассказал заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, пишет “Суспільне”.

По словам Виталия Лукова, тепло будет подаваться как в учреждения социальной сферы, так и в квартиры николаевцев.

- Температурный режим такой, что тепло должно подаваться ко всем потребителям. Не будут подавать только в разрушенные дома, – рассказал Луков.

Чтобы тепло зашло в дома, сказал Луков, должны отработать слесари управляющих компаний и ОСМД.

– Сейчас большая ответственность на головах объединений совладельцев многоквартирных домов, они должны принимать тепло. То есть открыть соответствующие краны и защелки. Такая процедура ежегодная, – говорит заместитель мэра.