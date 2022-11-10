В НАН Украины подсчитали, что на восстановление научных учреждений после войны необходимо около миллиарда гривен

Об этом сообщил вице-президент Национальной академии наук Украины Сергей Пирожков в эфире телемарафона .

— 400 миллионов – то, что разрушено оборудование и 500 миллионов для того, чтобы его восстановить. Это около миллиарда, и это очень примерно оценки, потому что есть наши учреждения на оккупированных территориях. – сообщил вице-президент НАН.

С 24 февраля 10% украинских ученых уехали за границу, еще 7% - переехали в западные регионы.

Оккупанты не только уничтожали обстрелами научные учреждения, в частности обсерватории, но и разворовывали оборудование и вывозили его.

Напомним, окружающей среде Украины РФ нанесла ущерб более чем на 1,35 трлн гривен.