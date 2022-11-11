Американец выиграл в лотерею рекордный джекпот в $2 миллиарда

В США житель штата Калифорния выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball – $2,04 миллиарда. Это самый большой в истории страны лотерейный приз.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на Forbes.

Выигрышный билет был продан в сервисном центре округа Лос-Анджелес в Альтадене. CNBC пишет, что выигрышный билет приобрел мужчина по имени Джозеф Чахаед. Он собирается разделить выигрыш со своей семьей, в которую входят 10 внуков.

- Мой сын ждет ребенка через два месяца, поэтому мы рады, что можем устроить хороший праздник в честь еще одного ребенка, - рассказал мужчина.

Победитель заберет домой меньшую сумму после вычета всех налогов. Сколько именно – неизвестно, но лотерейный приз облагается как минимум федеральным подоходным налогом в размере 37% от выигрыша.

Победитель лотереи Powerball может выбрать один из двух способов получения выигрыша: или разовый платеж (будет намного меньшая сумма – $629 миллионов) или серия из 30 платежей, которые насчитываются в течение 29 лет (по $43 миллиона каждый).