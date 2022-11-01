Литовцы собрали $250 тысяч на один морской дрон для Украины

Средства на покупку еще одного морского дрона для Украины передадут литовцы.

Об этом сообщил журналист из Литвы Андрюс Тапинас, который в мае инициировал сбор на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

«Поскольку мы покупаем весь дрон, мы сможем выбрать для него имя. Это будет очень хороший подарок для Володи!» – отметил журналист.

По словам Тапинаса, $250 тысяч на покупку дрона выделят из средств, которые собрали на «подарок» президенту рф владимиру путину ко дню рождения (журналист рассказывал об этом сборе «24 каналу» в начале октября, тогда планировалось приобретение беспилотников, антироновых ружей и другого оружия).

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что средства будут переданы через платформу United24.

Еще один морской дрон, по его словам, для Украины купят IT-компании. Они тоже смогут самостоятельно назвать беспилотник.

Напомним, Зеленский 11 ноября объявил сбор на морские дроны, чтобы защитить Украину от российских кораблей.