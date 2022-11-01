Украина получит от Нидерландов дополнительные €110 миллионов для восстановления энергообъектов

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 110 миллионов евро, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.

Об этом 11 ноября сообщила в Twitter министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

«Украина готовится к суровой зиме. Половина ее систем энергоснабжения разрушена. В ближайшие месяцы украинцев ждут изнурительные условия. Нидерланды предоставят дополнительные €110 миллионов (€180 миллионов в целом), чтобы помочь с энергоснабжением и жильем этой зимой. Мы стоим вместе с Украиной», – написала она.

