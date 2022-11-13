Норвегия и Нидерланды выделят почти €250 миллионов в новосозданный фонд для поддержки Украины

Министры обороны Норвегии и Нидерландов 10 ноября объявили о взносах в Международный фонд для Украины, созданный под руководством Великобритания.

Об этом сообщили оборонные ведомства обеих стран.

Нидерланды внесут €100 миллионов в фонд помощи. Деньги пойдут на закупку военной техники для Украины напрямую у производителей, чтобы обеспечить ее максимально быструю доставку.

«Такой подход позволяет оптимально использовать имеющийся бюджет. Он также выявляет и использует возможности глобальных закупок», – считают в ведомстве.

Минобороны Норвегии заявило, что выделит на фонд 1,5 миллиарда норвежских крон (около €145 миллионов). В ведомстве напомнили, что этот взнос является дополнением к 400 миллионам норвежских крон (€38,8 миллиона), которые Норвегия внесла ранее.

Напомним, Бельгия перевела через МВФ почти €5 миллионов для Украины.