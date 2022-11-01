«Перспективы тяжелые»: Мэр Сенкевич заявил, что на сессии 22 ноября депутаты могут одобрить проект бюджета Николаева на 2023 год

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что чиновники уже подготовили проект бюджета города на 2023 год. Есть вероятность, что до конца ноября бюджет будет принят.
Об этом он сообщил в эфире ТРК НИС-ТВ.
— Трудные перспективы. Собственно, и этот год не был легким, следующий может стать еще хуже. Мы учли все планы, субвенции по процедурам, которые доказала Верховная Рада Украины. Проект бюджета на 2023 год уже подготовлен. Было легко, потому что капитальных расходов, например, нет. Есть сферы получения, а количество денег уменьшается. С понедельника мы дадим его депутатам, посмотрели, вызвали главных распорядителей, и на ближайшей сессии, которая запланирована на 22 ноября, можем принять бюджет, – заявил он.