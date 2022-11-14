В США обанкротилась крупная криптобиржа, со счетов исчезло до $1 миллиарда

Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 миллионов долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В общей сложности, как утверждают источники, из криптобиржи FTX исчезло не менее 1 миллиарда долларов клиентских средств. Согласно инвестиционным материалам, 10 ноября FTX Trading International имела лишь 900 миллионов долларов ликвидных активов против 9 миллиардов долларов обязательств.

По словам лондонской компании по анализу блокчейнов Elliptic, первоначальные признаки расследования свидетельствуют о том, что около 475 миллионов долларов были украдены в ходе незаконных транзакций. При этом подозревают вмешательство хакеров.

Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, осуществившего несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Kraken добавила, что заморозила доступ к аккаунтам с определенными средствами, которые, по ее мнению, были связаны с "мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением" относительно FTX.

Директор Национального экономического совета США Лоуренс Саммерс сравнил падение криптобиржи FTX с банкротством энергетической компании Enron Corp. Сейчас расследуют, правильно ли биржа FTX использовала средства клиентов.