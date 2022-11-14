За двое суток из одесских портов вышло 12 судов с продовольствием для стран Африки, Азии и Европы

Из портов Одесской области за последние двое суток вышло еще 12 судов с 400 тысяч тонн агропродукции. Они отправятся в страны Африки, Азии и Европы.

В частности, в Оман отправились балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Также 55 тысяч тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна привезет балкер EAST WIND 1.

Сообщается, что через два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку восемь судов. Их совокупное грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции.

Кроме того, отмечается, что по «зерновому коридору» в направлении Украины движется шесть судов для загрузки 317 тысяч тонн агропродукции.

Всего с 1 сентября из одесских портов вышло 456 судов, экспортировавших 10,7 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Ким объяснил, почему Николаев не включают в «зерновую инициативу».