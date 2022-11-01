Украина потеряла 33% ВВП из-за российской агрессии

По оценкам Министерства финансов потери экономики Украины от войны ожидаются на уровне 33-35% валового продукта.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Укринформ".

– Наши оценки совпадают с оценками наших международных партнеров, ориентировочно потери ВВП будут 33-35%, – сказал Марченко.

Он добавил, что потери ВВП в номинальной стоимости на 2022 год составят более триллиона гривен.

Как сообщалось ранее, по итогам трех кварталов 2022 падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%.