Австралийский магнат создал инвестиционный фонд, чтобы собрать $20 миллиардов на восстановление Украины

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест запустил инвестиционный фонд с целью собрать деньги для послевоенного восстановления Украины. Его цель – собрать $20 миллиардов.

Об этом сообщает "Бабель".

Семья Форреста выделила в этот фонд 500 миллионов долларов. По словам организаторов, они могут накопить до 100 миллиардов долларов. Среди основных целей инвестиций – энергетические и телекоммуникационные сети, чтобы способствовать переходу Украины на возобновляемую энергетику.

В фонде заявили, что сотрудничают с главой инвестиционного гиганта BlackRock Ларри Финком и надеются получить поддержку государственных инвестиционных фондов и других профессиональных инвесторов. После начала работы над инвестиционным фондом в марте Форрест сказал, что обсуждал план с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

– Президент [Зеленский] видит в этом возможность полностью заменить старые угольные и атомные электростанции совершенно новой экологической энергией, – сказал Форрест.

Он подчеркнул, что эти деньги станут доступны Украине, когда российские войска полностью покинут ее территорию.

Эндрю Форрест заработал свое состояние на подъеме горной промышленности в Австралии. Он является основателем и исполнительным председателем железорудного гиганта Fortescue Metals. В 2022 году он был вторым самым богатым человеком в Австралии с состоянием более $27 миллиардов. В последние годы он обратил внимание на устойчивые технологии, инициативы декарбонизации своих горнодобывающих операций и хочет стать крупным производителем зеленого водорода.