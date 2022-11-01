Николаевский морпех Дианов перевел ₴3 миллиона детям погибших защитников «Азовстали»

Морской пехотинец 36-й ОБрМП Михаил Дианов, защищавший «Азовсталь», передал часть денег, собранных ему на лечение, детям своих погибших сослуживцев, также оборонявших завод в Мариуполе.

Об этом он сообщил в Facebook.

Дианов перевел Ассоциации семей защитников «Азовстали» первую часть суммы — ₴3 миллиона. Морпех отметил, что организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь.

«Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, приближающий нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Никто не знал, сколько этих дней будет. Но каждый последующий – это минус один день в плену. Каждый последующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь. И благодаря многим людям и каждому из вас я получил шанс обнять ее, общаться с ней сейчас, быть рядом. Но есть и те дети, которые уже не увидят родителей. Это самое ужасное. Эти деньги уйдут детям погибших героев Азовстали. Хотел написать больше. Но уже не могу. Спасибо, что помогая мне тогда, вы дали возможность помочь многим», - отметил Дианов.

Как известно, после освобождения из российского плена у Дианова не хватало 4 см кости в раздробленной руке. Также у него были пулевые ранения ног. Украинцы объявили сбор на лечение морпеха. Только за первые сутки освобождения было собрано более ₴6,5 млн. 14 октября Дианов сообщил, что собранные ₴23,4 млн передаст на лечение своих побратимов. Он отметил, что сначала планировал потратить собранные средства на лечение своей руки, однако Ринат Ахметов и футбольный клуб «Шахтер» решили помочь ему с лечением, поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов.