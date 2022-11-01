Одесские таможенники изъяли самолет Cessna, незаконно находившийся в Украине

В Одесской области таможенники изъяли самолет "Cessna 182R".

Об этом сообщили в Одесской таможне.

Легкомоторное воздушное судно перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска «Староказачье-Тудора». В ходе таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший 3 месяца назад. Одесские таможенники по факту превышения срока временного ввоза воздушного судна составили протокол о нарушении. Самолет временно изъят. Дело будет направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.

Напомним, ранее ГБР изъяло на Одесской таможне вертолет, скрытый от растаможки.