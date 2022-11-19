Страны G7 планируют до 5 декабря разработать документы по внедрению предельной цены на российскую нефть

Европейский Союз рассчитывает завершить разработку своих нормативных актов до введения плана «Группы семи» об ограничении цены на российскую нефть с 5 декабря.

Об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон.

«Наши санкции будут распространяться на нефть для стран-членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую нефть, начиная с 5 декабря, и мы покрыли возможный разрыв в ценах на нефть для международных покупателей нашим восьмым пакетом санкций», - заявила она.

Она добавила, что в случае принятия «Группой семи» окончательного решения о точном уровне верхнего предела цены российской нефти, Еврокомиссия потребует мандата Совета ЕС для его введения в себя.

«Мы смогли договориться об этом через несколько дней. Поэтому общая основа ( для предельной цены на нефть из россии ) уже создана», – заверила Симсон.

Собеседник Reuters в Государственном департаменте США отметил, что Вашингтон планирует в ближайшие дни обнародовать указания по ограничению цены на российскую нефть и готов к заминкам в его реализации.

А другой представитель ЕС на условиях анонимности добавил, что ожидает большей конкретики по ограничению цен на российскую нефть на территории блока «в течение следующей недели».

Ранее сообщалось, что G7 и Австралия договорились о предельной цене российской нефти.