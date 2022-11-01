Из портов Одессы отправили зафрахтованное ООН судно с зерном для Эфиопии

За последние два дня из портов Одессы вышли девять судов из 162 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN-M с 40 тысячами тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.

По данным пресс-службы, в настоящее время в портах Одессы под обработкой 26 судов. На них загружается 1 миллион тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, экспортировавших 11,2 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Зеленский попросил G20 помочь расширить «зерновое» соглашение портами Николаевщины.