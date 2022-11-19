США выделят до $20 миллионов на «зерновую программу», объявленную Зеленским на G20

США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 миллионов долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.

Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

«Чтобы помочь накормить людей во всем мире, USAID окажет поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через зерновую инициативу», — отмечают в агентстве.

Добавляется, что объявленная сумма помощи опирается на 173 миллиона долларов, которые на сегодня предоставлены ВПП для закупки украинского зерна, чтобы прокормить людей в странах, которые сталкиваются с наибольшим продовольственным кризисом, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан. За средства США было закуплено 210 000 метрических тонн пищевых продуктов, которых достаточно, чтобы прокормить примерно 12,6 миллиона человек в течение одного месяца.

USAID также инвестировала 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам, которые рискуют жизнью, чтобы накормить мир, через Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (АГРИ-Украина). В рамках АГРИ-Украина осуществляется помощь по четырем сферам: обеспечение важных ресурсов для фермеров; улучшение экспортной логистики и инфраструктуры; расширение доступа фермеров к финансированию и поддержка потребностей сушки, хранения и обработки урожая.

Напомним, «зерновая инициатива» продлена еще на 120 дней – Украина предложила включить в маршруты порты Николаева.