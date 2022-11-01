Франция готовит масштабную компенсацию счетов за свет

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире Radio France.

Пакет помощи в размере 8,4 млрд евро – это расходы на 2022 и 2023 годы. Ранее Франция уже выделила 45 млрд евро на оплату коммунальных услуг домохозяйств.

«Французские компании будут защищены так же, как и германские. Мы также позаботимся о том, чтобы правила конкуренции ЕС применялись ко всем компаниям: итальянским, испанским, французским или немецким», - заявил министр финансов.

Франция снизит специальный налог на электроэнергию до минимума, разрешенного правилами ЕС, и позволит компаниям использовать специальный механизм для получения дешевой электроэнергии, полученной от атомной энергетики.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Европа и Франция платят высокую цену за действия России в Украине из-за повышения цен на энергоносители и инфляцию.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что каждая семья на планете испытывает влияние путинской войны. Он призывает Группу G20 к скоординированным действиям по решению проблемы международной экономической нестабильности и росту стоимости жизни после вторжения России в Украину.