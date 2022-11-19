В Швеции подтвердили факт диверсии на Северных потоках

Расследование инцидентов на газопроводах Северный поток подтвердило факт диверсии - на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.

Об этом сообщила служба государственной безопасности Швеции.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия в Балтийском море подробно задокументированы крупные повреждения газопроводов в результате взрывов.

«Произведено несколько изъятий, среди прочего обнаружены посторонние предметы. В ходе проведенных анализов на нескольких изъятых посторонних предметах были обнаружены остатки взрывчатых веществ», - отметили в спецслужбе.

Расследование продолжается.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной ните «Северного потока – 2». В шведском МИДе заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему когда-то зарегистрированному выбросу метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы .