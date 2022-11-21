Норвегия выделит Украине $195 миллионов на закупку газа

Норвегия предоставит Украине $195 миллионов на закупку природного газа этой зимой.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на CNN.

В 2022 и 2023 годах правительство страны выделит в помощь Украине 10 миллиардов норвежских крон (около $976 миллионов). Из них два миллиарда норвежских крон (около $195 миллионов) потратят на закупку газа.