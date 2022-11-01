«Вы – отказываетесь от бумажного счета, мы – сажаем деревья», - Николаевгаз

Газовики Вознесенского отделения АО «Николаевгаз» вместе с детьми высадили фруктовый сад в поддержку проекта «Дерево жизни».
Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".
Компания, работающая под брендом Региональной газовой компании (РГК), предлагает своим клиентам отказаться от бумажных счетов в пользу электронных сервисов. Заметим, что сумма за доставку/распределение газа не меняется в течение всего года и электронные счета являются полным бумажным аналогом, доступны 24/7 и содержат всю необходимую информацию.
"Ежегодно на планете вырубают более 15 миллиардов деревьев. Каждое пятое дерево вырубается для производства бумаги. Такая инициатива особенно актуальна для нашей страны, когда все мы должны экономить электроэнергию, а многие деревья были уничтожены врагом. Деревья – это новая жизнь, которая расцветет в Украине с Победой над врагом. Поддержите инициативу. Вы – отказываетесь от бумажного счета, мы – сажаем деревья”, - говорится в сообщении.