«Вы – отказываетесь от бумажного счета, мы – сажаем деревья», - Николаевгаз

Газовики Вознесенского отделения АО «Николаевгаз» вместе с детьми высадили фруктовый сад в поддержку проекта «Дерево жизни».

Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".

Компания, работающая под брендом Региональной газовой компании (РГК), предлагает своим клиентам отказаться от бумажных счетов в пользу электронных сервисов. Заметим, что сумма за доставку/распределение газа не меняется в течение всего года и электронные счета являются полным бумажным аналогом, доступны 24/7 и содержат всю необходимую информацию.